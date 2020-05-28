شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الميليشيات الإيرانية تنبش قبر الخليفة “عمر بن عبد العزيز” في إدلب السورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في محافظة إدلب شمالي سوريا، من جانب الميليشيات الإيرانية.
وأظهر مقطع الفيديو، قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وقد أُزيح عنه التراب بالكامل، إضافة لنش قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك؛ فضلًا عن تخريب المكان بشكل متعمد.
يذكر أن مسجد الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبره سبق أن تعرضا لقصف جوي روسي في 2018، أسفر عن تضررهما بشدة، فيما أثارت حادثة النبش الجديدة غضب رواد مواقع التواصل.
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