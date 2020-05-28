شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الخميس وفاة 174 مصابا بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي وفياتها إلى 4142. وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن مجمل الإصابات ارتفع 8371 حالة إلى 379051. وكانت روسيا سجلت أمس الأربعاء 161 وفاة و8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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