شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة عمرها 111 عاماً تنجو من كورونا في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت "سيناما" في بيان، أمس الأربعاء، إن خوانا زونيجا، التي ستتم عامها الـ 112 في يوليو، واحدة من 25 شخصا أصيبوا بالفيروس في دار رعاية بالعاصمة سانتياجو.
وتم نقل المرأة، التي كانت تعيش في الدار منذ 2014، إلى عنبر للعزل وخضعت للرعاية هناك لمدة 28 يوما.
وتعافت رسميا في 10 مايو، لتصبح أكبر شخص في تشيلي سنا ينجو من كورونا.
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