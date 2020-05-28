شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لوزير إندونيسي بسبب تشبيهه الزوجات بفيروس كورونا.. وهذا تبريره والان نبدء بالتفاصيل

يواجه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ انتقادات حادة لتشبيهه فيروس كورونا بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب أمس الأربعاء: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان يقول إن كورونا مثل زوجتك.. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

Advertisements

وأثارت تلك التعليقات ردودا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبرالإنترنت.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان: إن "ذلك التصريح لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة (كوفيد-19)،ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضافت: "النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو، والتأقلم على ما أسمته بـ "الوضع الطبيعي الجديد".

وأعرب بعض الإندونيسيين عن مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد في وقت يبدو فيه منحنى الإصابات غير مستو.