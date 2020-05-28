شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 200 إصابة بكورونا و11 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 195 حالة والإصابات إلى 4346 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الثلاثاء، والذي أوضح تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و200 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 749 بعد تعافي 161 شخصا.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.