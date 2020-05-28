شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 200 إصابة بكورونا و11 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الثلاثاء، والذي أوضح تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و200 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 749 بعد تعافي 161 شخصا.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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