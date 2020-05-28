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مريم رجوي تصف رئيس البرلمان الإيراني الجديد بـ"القاتل"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - إسراء جبريل

الخميس 2020/5/28 01:23 م بتوقيت أبوظبي

وصفت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، رئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف بـ"القاتل".

وقالت رجوي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قاليباف تورط في قتل الكثير من أبناء الشعب الإيراني وخاصة أعضاء "مجاهدي خلق".

كما اعتبرته "توأم الملا الجلاد رئيسي"، في إشارة إلى إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في البلاد.

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وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية إن قاليباف هو أحد الشخصيات الرئيسية في القمع والقتل، وهو أحد قادة السرقة والنهب في نظام الملالي.

وأضافت رجوي إن المرشد الإيراني علي خامنئي كان يخطط منذ فترة طويلة لإعداد مرشحين للفصائل المتنافسة وإجراء مسرحية انتخابية لمثل هذا البرلمان والحكومة.

ورأت أنه "ليس هناك شك بأن اختيار قاليباف على رأس البرلمان الرجعي خطوة جادة نحو سقوط النظام".

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