7 قتلى من قوات الأمن في هجوم لطالبان بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 7 من عناصر قوات الأمن الأفغانية، الخميس، في هجوم نسبه مسؤولون إلى طالبان، هو الأول منذ انتهاء الهدنة التي أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر.
وقالت وحيدة شهكار، الناطقة باسم حاكم بروان، إن عناصر من طالبان هاجموا نقطة مراقبة في الولاية الواقعة شمال العاصمة كابول.
وأوضحت أن "عناصر طالبان أيضا تكبدوا خسائر".
من جهته، ذكر قائد شرطة المنطقة حسين شاه أن عناصر طالبان أضرموا النار بنقطة مراقبة ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن، وقتل آخران بالرصاص.
وتسعى طالبان، التي حكمت أفغانستان بقبضة حديدية من 1996 حتى 2001، للإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب في كابول.
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