انت الان تتابع انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس الشورى الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن انتخاب محافط طهران السابق، محمد باقر قاليباف، رئيسا لمجلس الشورى الإيراني لسنة واحدة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن قاليباف حصل على 230 صوتا من أصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس، اليوم، والبالغ عددهم 264 نائبا.

وتنافس على كرسي رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) نائبان آخران هم فريدون عباسي الذي نال 17 صوتا ومصطفى ميرسليم ونال 12 صوتا.

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كما تم انتخاب النائب أمیر حسین قاضي زادة هاشمي بـ 208 صوتا وعلي نیكزاد بـ 196 صوتا بصفة النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي على التوالي.

يذكر أن محمد باقر قاليباف، عمل ضابطا في الحرس الثوري وتولى مناصب عدة أبرزها عندما أصبح محافظا لطهران ما بين 2005 و2017، وكان قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في الفترة الممتدة بين عامي 1994 و1997.

وقاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000، وكان رئيسا للشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.