اخبار العالم

البرلمان الصيني يصادق على فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع البرلمان الصيني يصادق على فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الصيني

وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في مدينة اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضي.

وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتا مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الصيني يصادق على فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا