انت الان تتابع البرلمان الصيني يصادق على فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الصيني

وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في مدينة اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضي.

وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتا مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.