شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا و539 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في البلاد.

Advertisements وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 15588 والوفيات إلى 921 وزاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 مريضا. وكانت الفلبين سجلت أمس الأربعاء 18 وفاة جديدة و380 إصابة بالفيروس.

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