باكستان تسجل 2076 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، تسجيل 2076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 61227 حالة.



Advertisements

وأفادت صحيفة "ذ انيشن" الاخبارية الباكستانية بتعافي 20231 شخصا من الفيروس حتى الآن، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1260، بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويتلقى المرضى العلاج في مراكز الحجر الصحي في 462 مستشفى، التي توفر 7295 سريرا للمرضى.

وأجرت باكستان حتى الآن 508086 فحصا لفيروس كورونا، منهم 8687 خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.