باسيل: العفو هو افلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطن

اعتبر رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "العفو عن اصغر جنحة تسبب ضرراً معنوياً فقط هو تشجيع لمزيد من فلتان الأخلاق والآداب؛ كيف اذا كان المطروح ايضاً تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا؟، وشدد على ان الزمن لتشديد العقوبات وخاصة ب​الفساد​ وليس للتهرب من اقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم، معتبرا بأن العفو هو افلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطن.

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