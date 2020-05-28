ا ف ب: أكثر من 175 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا

تسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد بوفاة أكثر من 175 ألف شخص في ​أوروبا​، مع ثلاثة أرباع هذا العدد في ​بريطانيا​ و​ايطاليا​ و​اسبانيا​ بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية حتى ​الساعة​ 08,10 ت غ الخميس.

ومع إجمالي 175 ألفا و11 وفاة (من أصل 2,084,058 إصابة)، تعتبر أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 355 ألفا و548 في ​العالم​. والدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا هما بريطانيا (37 ألفا و460 وفاة) و​إيطاليا​ (33 ألفا و072 وفاة) تليهما ​فرنسا​ (28 ألفا و596) و​إسبانيا​ (27 ألفا و118).