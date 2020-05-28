النشرة: حرق العلم الإسرائيلي بإعتصام في صيدا رفضا لقانون العفو العام

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية لإقرار قانون العفو العام، نظم المكتب الطلابي في "التنظيم الشعبي الناصري" إعتصاما في ساحة الشهداء في صيدا، رفضاً لقانون العفو العام الذي المبعيدن الى إسرائيل.
واحرق المشاركون وسط حالة من الغضب العلم الاسرائيلي وسط هتافات التنديد بالعملاء بعدما رفعوا الاعلام اللبناني والفلسطينية ولافتات تحيي المقاومة وترفض عودة العملاء على قاعدة انهم "عملاء وليس مبعدين".
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