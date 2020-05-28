النشرة: حرق العلم الإسرائيلي بإعتصام في صيدا رفضا لقانون العفو العام

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية لإقرار قانون ​العفو العام​، نظم المكتب الطلابي في "​التنظيم الشعبي الناصري​" إعتصاما في ​ساحة الشهداء​ في صيدا، رفضاً لقانون العفو العام الذي المبعيدن الى ​إسرائيل​.

واحرق المشاركون وسط حالة من الغضب العلم الاسرائيلي وسط هتافات التنديد بالعملاء بعدما رفعوا الاعلام اللبناني والفلسطينية ولافتات تحيي ​المقاومة​ وترفض عودة العملاء على قاعدة انهم "عملاء وليس مبعدين".