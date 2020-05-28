علّق رئي سالتيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ مشروع قانون الموافقة على انضمام ​لبنان​ الى ​المنظمة الدولية للهجرة​، معتبرا انه "لا يمكننا ان نخالف مقدّمة ​الدستور​ بما يعني تسهيل اندماج ​المهاجرين​ وتوطينهم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل عن انضمام لبنان للمنظمة الدولية للهجرة: لا يمكننا ان نخالف مقدّمة الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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