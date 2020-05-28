كنعان دعا لاقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار

طالب رئيس ​لجنة المال​ والموزانة النائب ​إبراهيم كنعان​، خلال الجلسة التشريعية باقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار، موضحا أنه "ستستفيد منه 3000 عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش ​الاقتصاد​"، مشيرا الى أن "مقاربة قرض الإسكان يجب أن تكون مالية وإقتصادية وإجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية. وحبذا لو كان البعض حريصا على الإنفاق والمال العام في فترات سابقة".

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