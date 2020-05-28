مكاوي تفقد مطمر برج حمود: لا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية

لفت ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ بعد زيارة تفقدية ل​مطمر برج حمود​ إلى ان "الجولة أتت بعد ​أزمة النفايات​ واليوم هناك اجتماع مع بلديات ​ساحل المتن​ للبحث عن حل مستدام لهذا الملف".

وشدد على ان "المطمر ليس الحلّ ولا يمكن الاستمرار بدفع الكلفة التي تدفع على مشاريع للخروج من أزمة النفايات ولا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية أهمّ"، لافتا إلى ان "العمل الذي حصل هنا عمل جبار بجهود الجميع فنحن نقف هنا ولا نشم اي ​رائحة كريهة​".

وأمل "ان يتم بالتشاور مع بلديات ساحل المتن التوصل إلى تصور ممكن ان يقدّم للحكومة ويعتمد بأكثر من منطقة، فالحل هو الحل المستدام".