لفت محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بعد زيارة تفقدية لمطمر برج حمود إلى ان "الجولة أتت بعد أزمة النفايات واليوم هناك اجتماع مع بلديات ساحل المتن للبحث عن حل مستدام لهذا الملف".
وشدد على ان "المطمر ليس الحلّ ولا يمكن الاستمرار بدفع الكلفة التي تدفع على مشاريع للخروج من أزمة النفايات ولا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية أهمّ"، لافتا إلى ان "العمل الذي حصل هنا عمل جبار بجهود الجميع فنحن نقف هنا ولا نشم اي رائحة كريهة".
وأمل "ان يتم بالتشاور مع بلديات ساحل المتن التوصل إلى تصور ممكن ان يقدّم للحكومة ويعتمد بأكثر من منطقة، فالحل هو الحل المستدام".
كانت هذه تفاصيل خبر مكاوي تفقد مطمر برج حمود: لا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.