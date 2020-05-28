بلدية كفرعقا: توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة المحاصيل

أعلنت بلدية ​كفرعقا​ ​الكورة​ في بيان، أنه "بمساعدة المواطنين تمكنت شرطة البلدية من توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة بعض المحاصيل وتخريب المزروعات".

وشكرت المواطنين على تعاونهم معها، وتمنت من "الجميع إبلاغ ​الشرطة البلدية​ مباشرة عن أي تحرك مريب في الحقل أو داخل القرية. كما ناشدت "بعض الأهالي عدم إعطاء الأذونات لأشخاص من خارج البلدة للدخول إلى البساتين من دون وجودهم الشخصي معهم تلافيا لحدوث إشكالات".