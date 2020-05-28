جميل السيد: تعطيل قانون العفو يستهدف تحريض أهل البقاع على حزب الله

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انهم "إنقسموا ليلاً كُلٌّ يريد قانون العفو على مقاسه، أهالي الفارين ألى العدو إحتجوا لدى فريقهم كانوا راضين بقانون ٢٠١١، غيرهم سكت عن الفاخوري ويزايد، غيرهم.. ما أخشاه أن تعطيل القانون يستهدف تحريض أهل ​البقاع​ على ​حزب الله​، هؤلاء لا طريق لا كهرباء لا وظيفة لا حياة، ماذا تركتم لهم هناك؟".

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