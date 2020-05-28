عطالله: لم ولن نقبل بقانون عفو وفق أي صيغة لا بل نرفضه دون أي تردد

أكد النائب جورج عطالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من أجل ​شهداء الجيش​ والمدنيين، من أجل ​ضحايا​ ​المخدرات​، من أجل ضحايا القتل وغيرها، من أجل عدم قتل ضحايانا مرتين، وعلى قاعدة ثباتنا وعدم تراجعنا عن مواقفنا لم ولن نقبل بقانون عفو وفق أي صيغة لا بل نرفضه دون أي تردد".

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