استقرار سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان والغاز وارتفاع سعر الديزل 300 ليرة لبنانية

استقر سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 و98 اوكتان و​الغاز​ لهذا الأسبوع وارتفع سعر الديزل 300 ليرة لبنانية. وبذلك تُصبح الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 اوكتان: 23,500 ليرة لبنانية Advertisements بنزين 98 اوكتان: 24,000 ليرة لبنانية الديزل: 9,000 ليرة لبنانية الغاز: 11,500 ليرة لبنانية.

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