مستشفى البترون: البدء باجراء فحوص PCR بأحدث المعدات وبتسعيرة الوزارة

أعلنت إدارة مستشفى البترون، في بيان، البدء بإجراء فحوص الكورونا PCR TEST بأحدث المعدات والآلات وفي غرفة مخصصة لذلك، وبالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة.
وشكرت أسرة المستشفى رئيس اتحاد البلديات مرسيلينو الحرك وأنطوان دوميط وجمعية تجار البترون وقضائها و"كل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة الضرورية لمواجهة تحديات وباء كورونا، على ان يتم إجراء PCR TEST كل يوم من الاثنين حتى السبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا فقط".
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