أبي نصر: لإصدار المراسيم التطبيقية وتعيين محافظ لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل

سأل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر "أين أصبحت محافظة كسروان الفتوح وجبيل التي أُقرّ قانون إنشائها بتاريخ 14/9/2017"، مشيرا الى أن " الأزمات الحياتية والصحية والمعيشية التي حلّت بلبنان منذ ظهور وباء كورونا وما رافقه من تزايد في الفقر وصعوبة في التنقّل، أثبتت أنّ البلديات واتّحادات البلديات التي تشكّل وحداتٍ لامركزية، هي الأكثر فعالية في معالجة مشاكل الناس وإدارة أزماتهم".
وناشد أبي نصر في بيان، رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة "الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية وتعيين محافظ لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل أُسوةً بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل اللّتي تمّ إقرارهما وتنفيذهما في السنوات الماضية بسرعةٍ قياسية"، معتبرا أن "التّمادي في تأجيل المراسيم التطبيقية والتذرّع بالظرف الإستثنائي يزيد الأعباء على أبناء هذه المحافظة وقاطنيها؟!
إنّ مطلبنا هذا هو تعزيز لمنطق الدولة وحضورها الإنمائي في المناطق اللبنانية كافّة إنطلاقًا من مبدأ اللامركزية الإدارية التي أقرّته وثيقة الوفاق الوطني والتي حظيت بتوافق اللبنانيين جميعًا والتي نتمنّى أن يتمّ إقرار قانون عصري لها في أقرب وقت".
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