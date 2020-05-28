ضاهر: وضع حد لموضوع الكابيتال كونترول

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "يجب وضع حد لموضوع الكابيتال كونترول وذلك بالاجازة للحكومة بالتعاون مع ​مصرف لبنان​ اتخاذ الإجراءات كافة التي تعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين،بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية ،كون المواضيع المالية معرضة للتقلبات السريعة".

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