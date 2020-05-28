ريفي: إدخال العفو في نفق المذهبية والطائفية جريمة ستؤدي إلى الإنفجار

اشار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "إقرار قانون عفو يطوي مرحلة الظلم واللامحاكمات والإكتظاظ اللا إنساني للسجون، وهو أكثر من حتمي وضروري". واعتبر بأن إدخال العفو في نفق المذهبية والطائفية، جريمة ستؤدي إلى الإنفجار.
اضاف ريفي قائلا "فككوا هذه القنبلة الموقوتة قبل فوات الأوان، وليستفِد من العفو المستحقين، والذين تعرضوا للظلم".
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