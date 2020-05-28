بدء الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو برئاسة بري

بدأت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.
وقد بدأت بمشروع القانون المتعلق الموافقة على انضمام لبنان للمنظمة الدولية للهجرة، وقد عارضه النائب حسن عز الدين معتبرا ان هذا القانون يرتب اعباءا على الدولة، ويمكن ان يحمل في طياته التوطين.
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