رولا الطبش: الصيغة المطروحة اليوم للعفو مخالفة كليا لما طرحناه

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي​ في تصريح من ​قصر الأونيسكو​ قبيل ​جلسة مجلس النواب​ التشريعية إلى ان "كل كتلة تختلف مقاربتها لمشروع قانون ​العفو العام​ عن الأخرى"، موضحة انه "كنا نؤيد قانون العفو بالصيغة التي طرحناها لكن الصيغة المطروحة اليوم مخالفة كليا لما طرحناه".

وأكدت ان "الغاية من القانون رفع الظلم، وأنا كنت اتمنى ان لا يكون هناك قانون عفو بل يكون هناك قضاء شفاف وعادل لا يؤدي إلى اكتظاظ في السجون"، مشددة على ان "العفو لن يشمل المجرمين والارهابيين وهذا مبدأ توافق عليه الجميع".