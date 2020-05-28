فادي سعد: في قانون العفو العام نحن أقرب الى الأخصام من الحلفاء

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، في تصريح قبيل بدء الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو "أننا لن نمشي بقانون العفو العام بالصيغة المطروحة، لأنه خضع لتشوه كبير واستناسبية كبيرة"، معتبرا أن "القانون حاد كثيرا عن هدفه الأساسي وأصبح نوعا من العفو الخاص المشوه".
ولفت سعد الى أن "كل فريق سياسي لديه وجهة نظره، ونحن تحدثنا مع حلفائنا"، مشيرا الى أنه "في موضوع العفو العام نحن أقرب الى الأخصام من الحلفاء".
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