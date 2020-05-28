خوري: لبنان يجب ان يركز على قطاع التكنولوجيا نظرا لصغر مساحته

اشار وزير ال​اقتصاد​ السابق ​رائد خوري​ الى اننا لسنا مضطرين كدولة ​لبنان​ية كي نصفي كل خسائرنا، وكان هناك فقاعة في السوق عبر الطريقة التي كنا نعمل بها، ولا يوجد اي بلد يصفر ديونه. واوضح انه مهما كانت الخسارة اذا لم نقيم اقتصاد منتج سنبقى في لبنان 20 سنة بوضع اقتصادي سيء.

واوضح خوري في حديث تلفزيوني، بأن لبنان يجب ان يركز على قطاع التكنولوجيا نظرا لان مساحته صغيرة، ويجب ان نركز على المبادرة الفردية والابداع والعقل. ولفت الى ان ​النقاش​ بدا لتطبيق خطة ماكينزي مع وقت لهذه الخطة. وشدد على ان البيت القصيد هو كيفية تطبيق الخطة والوقت لذلك.