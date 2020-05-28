تجمع على جسر الرينغ تمهيدا لمسيرة باتجاه قصر الاونيسكو احتجاجا على قانون العفو

تجمع عدد من المواطنين على ​جسر الرينغ​، للانطلاق ب​مسيرة​ سيارة الى ​قصر الاونيسكو​ احتجاجاً على قانون ​العفو العام​ ، تزامنا مع انعقاد الجلسة النيابية. إضغط للمزيد

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