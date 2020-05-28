طقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار خفيفة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات ، تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة ليلا خاصة على الجبال.

الجمعة: غائم جزئياًَ الى غائم مع انخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية خاصة على الجبال، تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.