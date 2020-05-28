الخازن: أصوت مع قانون العفو العام رغم الافخاخ الموجودة فيه

رأى النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح من قصر الأونيسكو قبيل جلسة مجلس النواب التشريعية ان "موضوع ​العفو العام​ دخل بالمزايدات الشعبية وهناك صفقة راكبة ب​المجلس النيابي​ ان يتم التصويت على اقتراح قانون العفو العام مادة واحدة هكذا لا نحرج القوى المعترضة وغير المعترضة على القانون".

وأضاف "أنا أصوت مع قانون العفو العام رغم الافخاخ الموجودة فيه أتمنى ان يفند بند بند وتلغى الافخاخ منه".