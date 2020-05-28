روحاني يخطب وظريف ينام!

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غلب النعاس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فأخذ قيلولة بينما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يلقي كلمته أمام البرلمان يوم الأربعاء.

وأظهرت الكاميرات ظريف نائما أثناء كلمة الرئيس بعد أن ألقى رأسه إلى الخلف، واضعا كمامة. ونقل التلفزيون الإيراني غفوة ظريف من عدة زوايا، ما أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية.

وكتب الناشط الإيراني "حجت فقيه" معلقاً في حسابه على تويتر على غفوة الوزير قائلا: "نوم عميق لظريف خلال كلمة الرئيس حسن روحاني في حفل افتتاح البرلمان الحادي عشر".

يشار إلى أن البرلمان الإيراني كان عقد في دورته الحادية عشرة جلسته الأولى، صباح الأربعاء، دون أن يتمكن من اختيار رئيس له ونائبيه.

ودعا الرئيس الإيراني حسن أعضاء مجلس الشورى الجديد إلى "التعاون" مع الحكومة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير وفاز فيها المحافظون المناهضون لسياسته.

وقال روحاني في مجلس الشورى "آمل أن ننجح خلال السنة المتبقية للحكومة (قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجرى في ربيع 2021)، في التعاون والعمل معا".

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ودعا روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة في 2021، النواب جماعة وأفرادا، إلى وضع "المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة" و"لمصالح الحزبية" و"مصالح الدوائر".

وبينما يسود توتر كبير مع المعارضة المحافظة والمحافظة المتشددة التي أصبحت أغلبية في البرلمان، دافع روحاني الذي يعد معتدلا، عن عمل حكومته منذ انتخابه للمرة الأولى في 2013.

وكرر روحاني إدانته "للحرب النفسية" و"الإرهاب الاقتصادي" للولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية وقفت ضد "العدو" و"مقاومتها أدت إلى إفشاله".

وأشاد بنتائج أداء حكومته في الأزمة الصحية، معتبرا أنها "مصدر فخر كبير للشعب والمسؤولين". وقال إن إيران هي "من الدول التي نجحت" في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة أن الوباء أدى إلى وفاة أكثر من 7500 شخص في إيران.