لمدة تزيد عن 3 ساعات.. البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلي للقمر 5 يونيه المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، تعرض القمر لخسوف شبه ظلي يوم الجمعة 5 يونيه المقبل وهي الظاهرة الثانية من ظواهر الخسوف والكسوف لعام 2020م.

وبحسب بيان اليوم، يحدث خلال الخسوف شبه الظل، ولا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" ليبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.

وأضح المعهد، أن هذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا باستثناء معظم الجزء الشمالي منها، وقارة آسيا باستثناء شمال وشرق روسيا، وقارة استراليا، وقارة أفريقيا، وشرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وتابع: ستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً لينتهي في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.

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وأضاف المعهد، أن ذروته التي يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.

وأشار إلى أن فريق من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيقوم برصد هذه الظاهرة وبثها أونلاين على صفحة المعهد، أخذا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الكورونا.

جدير بالذكر، أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

ويرحب المعهد، بهواة الفلك والمواطنين بزيارة مقرة الرئيسي في حلوان أو مرصد القطامية الفلكي للاستمتاع بمزيد من المعلومات الفلكية، ومزيد من التفاصيل على موقع المعهد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.