روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8371 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 379 ألفا و 51 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغت 3560 حالة، أي بنسبة 42.5 بالمئة من الحالات.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت وحدها 2054 إصابة من الإصابات الجديدة ، أي بنسبة 24.6% ، لافتا إلى تسجيل 774 إصابة في ضواحي العاصمة و383 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد حالات الوفاة في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 174 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 حالة، مؤكدا أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في عموم البلاد خلال اليوم الماضي وصل إلى 8785 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150 ألفا 993 شخصا.