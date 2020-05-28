174 وفاة و8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 4142 وفاة و379051 إصابة، حسب قناة

روسيا اليوم.

وكانت روسيا اجرت منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، أكثر من 9.7 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وقالت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن السلطات الصحية أجرت خلال اليوم الأخير 285 ألف اختبار للكشف عن العدوى.

وكشفت الهيئة أن 300 ألف شخص في مختلف مناطق البلاد، يخضعون الآن للإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.