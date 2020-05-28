3 سيناريوهات لأداء الاقتصاد الألماني في 2020

قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم، في أحدث دراسة له إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ6.6% هذا العام نتيجة لأزمة كورونا، قبل أن ينمو 10.2% في 2021.
وفي المتوسط، يقول "إيفو" إن الشركات تتوقع عودة العمليات إلى الوضع الاعتيادي في 9 أشهر بعد إجراءات عزل عام مشددة في الربع الثاني 2020.وفي إطار هذا التصور، فإن الاقتصاد سينكمش بنسبة 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري.
وتشير دراسات إلى أن أكبر اقتصاد أوروبا (الألماني) يتعافى ببطء بعد تجمد الحياة الاقتصادية في أواخر مارس الماضي لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لكن أحدث بيانات تبرز الأثر غير المسبوق.
وفي إطار أسوأ تصور والذي تستغرق فيه العودة إلى الوضع الطبيعي 16 شهرا، فإن الاقتصاد الألماني سينكمش 9.3% هذا العام وينمو 9.5% في العام القادم.
وينطوي التصور الأكثر تفاؤلا على تعافي الشركات في خمسة أشهر، مع انكماش الاقتصاد 3.9% فقط ونموه 7.4% في العام المقبل.
وتفترض جميع التصورات الثلاثة، التي تستند إلى بيانات عن ثقة الشركات وكذلك الإنتاج وإيرادات الشركات والتجارة الخارجية، تخفيفا تدريجيا للقيود اعتبارا من نهاية أبريل الماضي.
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