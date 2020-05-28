لاريجاني مستشارًا خاصًا للمرشد الإيراني

عيّن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، مستشارا خاصا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

وأصدر المرشد خامنئي صباح اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين لاريجاني النائب السابق عن مدينة قم الإيرانية، مستشارا خاصا له وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام​​​.

وترأس لاريجاني مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) على مدى 12 عاما، حيث عقد البرلمان الإيراني الجديد أولى جلساته صباح اليوم وأنتخب المحافظ ومحافظ العاصمة طهران محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد.