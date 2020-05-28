9.7 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في روسيا حتى الآن

أجرت روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، أكثر من 9.7 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.
وقالت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن السلطات الصحية أجرت
وكشفت الهيئة أن 300 ألف شخص في مختلف مناطق البلاد، يخضعون الآن للإشرافالطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.
وحتى أمس الأربعاء بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في روسيا 3968 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 370680، بما في ذلك 224504 حالات نشطة.
وتماثل 142208 مصابين للشفاء من فيروس كورونا في روسيا.
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