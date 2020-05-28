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تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس ، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3065 ويبقي عدد

الوفيات عند 57 حالة.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن

الحالات الجديدة هي لتايلانديين في الحجر الصحي، عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، هم 4 جاؤوا من الكويت، و6 من قطر، وواحد جاء من الهند.

وتعافى 2945 مريضا منذ تفشي الجائحة.

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