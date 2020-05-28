5 مليارات دولار خسائر غلق حقول وموانئ النفط فى ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا يوم الخميس إن الخسائر التراكمية نتيجة حصار منذ 19 يناير اقتربت من خمسة مليارات دولار وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وأضافت المؤسسة في بيانها "تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة. عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة. "وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".

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