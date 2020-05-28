كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم قوة مكافحة فيروسات التاجي الحكومية، إن الحالات هم رعايا تايلانديون في الحجر الصحي عادوا مؤخرا من الخارج بينهم أربعة من الكويت وستة من قطر وواحدة من الهند.
وقد تعافى 2945 مريضًا منذ بدء تفشي المرض.
وفي وقت سابق، اوضحت تايلاند انه سيتعين على المسافرين الباحثين عن الراحة على شواطئ تايلاند الانتظار، حيث أعلنت البلاد تمديد حظرها على الرحلات الجوية الدولية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".
وقالت هيئة الطيران المدني في بيان صحفي إن الحظر قد تم مده حتى 30 يونيو، حيث تواصل البلاد منع انتشار الفيروس.
ينطبق الحظر على الطائرات الحكومية أو العسكرية، والهبوط الاضطراري، والهبوط الفني دون النزول، والمساعدات الإنسانية، والرحلات الطبية والإغاثية، ورحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن.
ويأتي ذلك مع تضاؤل الحالات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. تم تأكيد ثلاث حالات اصابة بالفيروس التاجى فى تايلاند، اليوم الاحد، ليصل اجمالى عدد الحالات المؤكدة الى 3028. ومن بينهم، توفي 56 شخصًا، وتعافى 2856 شخصًا، و116 يتلقون العلاج في المستشفيات. ولم ترد انباء عن وفيات جديدة يوم الاحد.