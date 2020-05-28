كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 6.6٪ هذا العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال معهد إيفو، اليوم الخميس، في آخر تحديث له إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 6.6٪ هذا العام نتيجة لأزمة الفيروسات التاجية قبل أن ينمو بنسبة 10.2٪ في عام 2021.

وقال إيفو انه في المتوسط توقعت الشركات عودة العمليات إلى طبيعتها في تسعة أشهر بعد عمليات إغلاق شديدة في الربع الثاني. في ظل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد بنسبة 12.4٪ في الربع الثاني من هذا العام.

ويشير عدد كبير من الاستطلاعات الأخيرة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى ببطء بعد تجميد الحياة الاقتصادية في أواخر مارس لاحتواء جائحة كورونا، لكن تؤكد أحدث البيانات التأثير غير المسبوق.

في ظل أسوأ السيناريوهات التي استغرقت فيها العودة إلى وضعها الطبيعي 16 شهرًا، سينكمش الاقتصاد بنسبة 9.3٪ هذا العام وينمو بنسبة 9.5٪ في العام التالي. كان السيناريو الأكثر اعتدالا هو أن الشركات تتعافى في خمسة أشهر، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.9 ٪ فقط ونمو 7.4 ٪ في العام المقبل.

وقد تم افتراض جميع السيناريوهات الثلاثة، استنادًا إلى الأعمال بالإضافة إلى بيانات الإنتاج والدوران والتجارة الخارجية، التي شهدت تخفيفًا تدريجيًا للقيود اعتبارًا من نهاية أبريل.