كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بسبب كورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1086 حالة وفاة أخرى مرتبطة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الضحايا إلى 25،598. واضافت إنه تم تأكيد 20،599 حالة جديدة.

وأبلغت البرازيل عن إجمالي 411،821 حالة إصابة بالفيروس التاجي، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وعلي صعيد آخر، حددت سلطات كوريا الجنوبية أمس 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ 5 أبريل.

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تم نقل ثمانية وستين منها محليًا، مع وجود الأغلبية في سيول، المقاطعة التي تحيط بالعاصمة، في جيونجي، ومدينة إنتشون.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب إن 54 من المرضى الذين تم تحديدهم يوم الأربعاء تم تعقبهم إلى مركز لوجستي في بوتشون، وهي مدينة تابعة على بعد 25 دقيقة من وسط مدينة سيول. وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه من المحتمل أن تكون حالات بوتشون مرتبطة بمجموعة تم تحديدها في إيتايون، وهي منطقة شعبية للحياة الليلية في سيول، لكن التحقيق مستمر.

وقال كيم انه تم وضع أكثر من 4150 شخصًا مرتبطًا بمجموعة بوتشون تحت الحجر الصحي وتم اختبار 83٪ منهم. وسيتم اختبار الباقي اليوم.

