كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت سلطات كوريا الجنوبية، أمس 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ 5 أبريل.

تم نقل ثمانية وستين منها محليًا، مع وجود الأغلبية في سيول، المقاطعة التي تحيط بالعاصمة، في جيونجي، ومدينة إنتشون.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب إن 54 من المرضى الذين تم تحديدهم يوم الأربعاء تم تعقبهم إلى مركز لوجستي في بوتشون، وهي مدينة تابعة على بعد 25 دقيقة من وسط مدينة سيول. وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه من المحتمل أن تكون حالات بوتشون مرتبطة بمجموعة تم تحديدها في إيتايون، وهي منطقة شعبية للحياة الليلية في سيول، لكن التحقيق مستمر.

وقال كيم انه تم وضع أكثر من 4150 شخصًا مرتبطًا بمجموعة بوتشون تحت الحجر الصحي وتم اختبار 83٪ منهم. وسيتم اختبار الباقي اليوم.

