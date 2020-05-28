كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 41 اصابة جديدة بكورونا في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم الإبلاغ عن 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسعة وفيات متعلقة بـ Covid-19 في البلاد يوم الأربعاء. وقد أبلغت طوكيو عن 11 إصابة جديدة وأربع وفيات في اليوم نفسه.

فيما يتعلق بالعلامات في الجنوب: حذر رئيس بلدية مدينة كيتاكيوشو اليابانية، كينجي كيتاهاشي، من احتمال حدوث موجة ثانية، حيث تشهد سلطات الصحة العامة ارتفاعًا طفيفًا في الحالات الجديدة. بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من العدد صفر، وتم تحديد 22 مريضا جديدا في الأيام الخمسة الماضية - بما في ذلك ثمانية يوم الأربعاء.

وقال كيتاهاشي: "بالتأكيد سناهجم بموجة ثانية ضخمة إذا سارت على هذا النحو".

وقد سجلت اليابان 17،395 حالة منذ بدء تفشي المرض - 16،683 على اليابسة و712 مرتبطة بسفينة دايموند برنسز. وقتل 889 شخص في جميع أنحاء البلاد - 876 في البر و13 علي صلو بالسفينة.

