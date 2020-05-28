كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز الـ158 ألفا، يوم الخميس الماضي، بعد تسجيل 6.5 ألف حالة جديدة.

وكانت السلطات الصحية في الهند، سجلت 194 حالة جديدة بالفيروس، ما جعل الوفيات ترتفع لـ4531 حالة.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لحوالي خمسة ملايين و746 ألف إصابة، بينهم حوالي 355 ألف حالة وفاة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.