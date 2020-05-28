الولايات المتحدة: قتيل في احتجاجات على عنف الشرطة مع السود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل متظاهر، صباح اليوم الخميس، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة مينيابوليس الأميركية، إثر مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، خنقا على يد ضابط شرطة أبيض البشرة.
وشهدت مدينة مينيابوليس الواقعة بولاية مينيسوتا الأميركية أعمال عنف واشتباكات بين مئات السكان المحليين وعناصر الشرطة خلال مظاهرة احتجاجا على وفاة فلويد أثناء توقيفه، ما أشعل موجة غضب ضد رجال الشرطة.
وأغلق مئات المتظاهرين الشوارع وساروا باتجاه مركز الدائرة الثالثة التابع لشرطة مينيابوليس للتنديد بوفاة جورج فلويد، ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة، واقتحموا محالا تجارية وأضرموا فيها النيران، فيما قمعتهم قوات الشرطة بإطلاق النيران ورش رذاذ الفلفل.
وأثارت وفاته فلويد موجة من الغضب المتجدد حول عنف الشرطة مع المواطنين من ذوي الأصول الأفريقية، حيث أظهر شريط مصور تم تداوله على نطاق واسع، فلويد، وهو يستغيث مرددا "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط شرطي أبيض بقدمه على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض.
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