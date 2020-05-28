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وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 11 حالة وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 28 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، تسجيل 11 حالة وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

وأوضحت أن الأعداد الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 195 حالة، والإصابات إلى 4346 حالة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وأضافت وزارة الصحة السودانية، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 749 بعد تعافي 161 شخصا.

 

وحثت المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

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