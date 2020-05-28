شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات حوثية في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 28/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديريتي مدغل ومجزر تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء وسط اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تجمعات حوثية في مأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.